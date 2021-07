Der Donnerstagmarkt „Rund um den Luitpold“ auf dem Rathausplatz geht in eine sechswöchige Sommerpause. Darauf hat das Büro für Tourismus hingewiesen. Vorerst letzter Termin ist der 29. Juli; weiter geht es am 16. September. Der Markt ist eine noch recht junge Einrichtung: Er war Ende 2020 ins Leben gerufen worden, um während der schwierigen Pandemiephase das Einkaufsgeschehen auf dem gut frequentierten Landauer Wochenmarkt am Samstag etwas zu entzerren. Mittlerweile habe sich die kleinere Donnerstagsausgabe des regulären Wochenmarkts gut etabliert, konstatiert das Büro für Tourismus. „Rund um den Luitpold“ findet, wie der Name schon sagt, von 9 bis 14 Uhr rings um das Denkmal des Prinzregenten statt. Der Markt am Samstag, der coronabedingt vom Rathausplatz auf den Alten Messplatz verlegt worden ist, um mehr Platz zwischen den Ständen zu haben, findet auch in den Sommermonaten immer dienstags und samstags von 7 bis 14 Uhr statt. Nach anfänglichen Vorbehalten gegen den neuen Standort sind die Beschicker jetzt offenbar sehr zufrieden mit dem neuen, mit dem Auto anfahrbaren Standort.