Am Donnerstag, 11. November, gibt es zum vorerst letzten Mal von 9 bis 14 Uhr den Wochenmarkt „Rund um den Luitpold“ auf dem Landauer Rathausplatz. Darauf weist das Büro für Tourismus der Stadt jetzt hin. In der kommenden Woche beginnt dann bereits der Aufbau des Thomas-Nast-Nikolausmarkts, der vom 25. November bis zum 21. Dezember in der Innenstadt stattfindet. Wann der Wochenmarkt „Rund um den Luitpold“ sein Comeback feiert, gibt das Büro für Toursimus rechtzeitig bekannt.

Der reguläre Wochenmarkt ist weiterhin immer dienstags und samstags von 7 bis 14 Uhr auf dem Alten Meßplatz.