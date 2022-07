Der Landauer Wochenmarkt „Rund um den Luitpold“, immer donnerstags von 9 bis 14 Uhr auf dem Rathausplatz, geht im August in die Sommerpause. Ende 2020 entstanden mit dem Ziel, das Einkaufsgeschehen auf dem gut frequentierten Landauer Wochenmarkt zu Corona-Zeiten ein bisschen zu entzerren, hat sich die kleinere Donnerstagsausgabe des „regulären“ Wochenmarkts mittlerweile etabliert. Wie das städtische Büro für Tourismus jetzt mitteilt, wird es den Markt auch weiterhin geben, er geht zunächst aber in eine vierwöchige Sommerpause. Vorerst letzter Termin ist der 28. Juli; weiter geht es am 1. September. Der reguläre Wochenmarkt ist auch in den Sommermonaten immer dienstags und samstags von 7 bis 14 Uhr ebenfalls auf dem Rathausplatz.