Auf Thomas Hirsch folgt Dominik Geißler. Am Dienstag, 13. Dezember, wird der neue Landauer Oberbürgermeister offiziell in sein Amt eingeführt. Wie die Verwaltung mitteilt, geschieht dies bei einer Sitzung des Stadtrats. Das Gremium kommt ab 17 Uhr im Alten Kaufhaus am Rathausplatz zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem zentrale Themen der Stadtpolitik wie die künftige Unterbringung von geflüchteten Menschen und die neue Dezernatsverteilung im Stadtvorstand. Im Anschluss an die letzte von Thomas Hirsch geleitete Sitzung und eine kurze Sitzungsunterbrechung wird ab 19 Uhr Dominik Geißler vereidigt und in sein Amt eingeführt. Seine Amtszeit beginnt offiziell am 1. Januar. Dann wechselt Thomas Hirsch an die Spitze des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes. Wer die Sitzung und/oder die Vereidigung von zu Hause aus verfolgen möchte, hat dazu per Livestream die Gelegenheit: zu finden unter www.landau.de/gremienlivestream.