Die Deportation von mehr als 6500 Menschen jüdischen Glaubens aus Baden, der Pfalz und dem Saarland ist Thema einer Ausstellung, die noch bis Sonntag, 5. März, im Frank-Loebschen Haus in Landau gezeigt wird. Die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz hat die Wanderausstellung „Gurs 1940 – die Deportation und Ermordung südwestdeutscher Jüdinnen und Juden“ erarbeitet. In diesem Zusammenhang zeigen das Frank-Loeb-Institut der Uni Kaiserslautern - Landau und das Kulturzentrum Altstadt Landau am Dienstag, 28. Februar, im Alten Kaufhaus den Dokumentarfilm „Der Hölle entkommen – Kinder von Gurs überleben im Versteck“. Beginn ist um 18.30 Uhr. An die Filmvorführung schließt sich ein Gespräch an mit dem Filmemacher und Journalisten Dietmar Schulz sowie dem Historiker Walter Rummel, dem früheren Leiter des Landesarchivs Speyer. Der Eintritt ist frei.

Rotkreuzschwestern als Engel

Am 22. Oktober 1940 hatte die Gestapo mit der Deportation jüdischer Mitbürger begonnen, darunter mehr als 560 Kinder. Mit neun Eisenbahnzügen wurden sie ins Lager Gurs in Südfrankreich gebracht. Für viele war dies nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Auschwitz. Dank mutiger Menschen konnten mehr als 400 Kinder und Jugendliche gerettet werden. Dies ist Thema des Dokumentarfilms. Darin berichten Zeitzeugen über die katastrophalen Zustände, die sie selbst als Kinder in den Lagern erlebt haben. Und sie erzählen davon, wie Schweizer Rotkreuzschwestern und Angehörige anderer ausländischer Hilfsorganisationen sie vor den Nazis retteten.

Die Ausstellung kann dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie freitags bis sonntags von 11 bis 13 Uhr im Frank-Loebschen Haus besucht werden. Auch hier ist der Eintritt frei. Die aus 28 Informationstafeln bestehende Ausstellung zeigt den Ablauf der Deportation und das Verhalten der lokalen Bevölkerung. Sie beschreibt die Zustände im Lager Gurs anhand von Berichten, Fotos und Zeichnungen der dort internierten Menschen. Sie beleuchtet die Zusammenarbeit der Vichy-Regierung und der Nationalsozialisten. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich spezifisch mit dem Schicksal pfälzischer Jüdinnen und Juden. Diese Inhalte wurden von Roland Paul von der Arbeitsstelle „Geschichte der Juden in der Pfalz“ kuratiert.