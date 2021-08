Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Lehrer und Grundschüler freuten sich auf ein Wiedersehen am Montag. Wechselunterricht heißt das Zauberwort. Am Donnerstag hat das Bildungsministerium die Stopptaste gedrückt. Die Schulen bleiben zu. Die Lehrer müssen wieder umplanen. Aber nicht alle ärgert das.

„Ich bin ja schon froh, dass man uns am Donnerstag informiert hat und nicht erst am Freitag“, sagt Christin Lutz, Leiterin der Grundschule in Offenbach. In der Vergangenheit seien Entscheidungen oft sehr kurzfristig getroffen worden. Zudem sei die Kommunikation des Mainzer Bildungsministeriums nicht immer optimal. „Da werden auch schon mal die Eltern vor den Lehrern über die getroffenen Entscheidungen informiert“, ärgert sich Lutz.

Weil in Baden-Württemberg am Mittwoch 13 weitere Fälle der neuen Virusvariante bekannt geworden sind, hat sich die Landesregierung nach Beratung mit Experten der Universitätsmedizin in Mainz entschieden, den geplanten Wechselunterricht zurückzustellen. Wann die Grundschulen wieder den Präsenzunterricht einsteigen, ist noch offen. An den weiterführenden Schulen war sowieso bis Mitte Februar Homeschooling angesagt.

„Wir haben unsere Pläne in die Tonne getreten“

„Wir haben unsere Pläne komplett in die Tonne getreten“, sagt Christin Lutz, die direkt aus einer Lehrerkonferenz kommt. Natürlich nehme auch sie das Coronavirus ernst, aber beim Fernunterricht gebe es halt Einschränkungen. Außerdem gibt sie zu bedenken, dass die Situation für die Kinder besonders schwierig sei. Gerade im Grundschulalter seien soziale Kontakte besonders wichtig. 237 Kinder besuchen die Grundschule in Offenbach, 50 waren bisher für die Notbetreuung angemeldet, 20 davon ganztags. „Ich gehe davon aus, dass die Zahl deutlich nach oben gehen wird, weil die berufstätigen Eltern die Betreuung und das Homeschooling nicht mehr leisten können“, meint Lutz. Man habe in den vergangenen Wochen auch Kinder bewusst aus dem Elternhaus in die Notbetreuung geholt. „Das hatte Bildungsgründe, aber auch soziale Gründe“, betont Lutz.

Das hat man auch in Bad Bergzabern gemacht, wie Christian Eberle, Schulleiter der Böhämmer-Grundschule bestätigt. „Man muss da auf jeden einzelnen Schüler schauen, es gibt welche, für die ist wochenlanger Fernunterricht nicht gut“, sagt Eberle. 71 Schüler waren in dieser Woche für die Notbetreuung angemeldet. „Für eine relative große Schule wie unsere ist das nicht so viel“, so Eberle. Dank der Unterstützung der Verbandsgemeinde, die das Personal ihrer betreuenden Grundschule zur Verfügung stellte, habe das gut geklappt. „Wir haben sechs Gruppen eingerichtet, sodass die Kinder in der jeweiligen Klassenstufe betreut werden können“, erläutert Eberle.

Täglicher Wechsel oder wöchentlicher Wechsel?

Auch wenn Eberle die Kinder lieber heute als morgen wieder in der Schule sehen würde – „Wir werden Jahre brauchen, um das aufzuholen, was während der Pandemie versäumt wurde“ –, hat er Verständnis für die Entscheidung. „Die Kanzlerin hat ja gleich gefordert, die Schule bis zum 15. Februar geschlossen zu lassen. Daran hätte man sich halten sollen“, meint Eberle.

In Offenbach und Bad Bergzabern war geplant, die Kinder im täglichen Wechsel in die Schule zu holen. Nach den Erfahrungen im ersten Lockdowns wollte das Land zunächst einen wöchentlichen Wechsel vorschreiben. Nach Kritik von der Basis hat man sich in Mainz aber entschlossen, die Schulen über das Wechselmodell entscheiden zu lassen. „Das ist auch richtig so“, findet Raphael Stoll, stellvertretender Leiter der Grundschule Annweiler. „Die Schulen wissen am besten, wie sich das vor Ort organisieren lässt.“ Auch in Annweiler war ein täglicher Wechsel geplant. „Ich finde es psychologisch schwierig, wenn die Kinder eine Woche in die Schule gehen und dann wieder eine Woche online unterrichtet werden.“

Die Gesundheit geht vor

Ärgerlich findet es Stoll schon, dass die Vorbereitungen für die Katz waren. „Wir haben in dieser Wochen noch einmal eine Abfrage gemacht, welches Kind in die Schule kommt und welches nicht.“ Die Präsenzpflicht sollte ja laut Landesverordnung weiter aufgehoben bleiben. Zudem ist die Grundschule Annweiler Ganztagsschule, auch da galt es einiges zu organisieren, etwa die Betreuung oder das Mittagessen. Dennoch hat Stoll Verständnis dafür, dass die Kinder weiter zuhause bleiben. „Wir müssen eine Pandemie bekämpfen, die Gesundheit geht vor“, sagt er. Außerdem ist Stoll der Meinung, dass seine Kollegen das mit dem Fernunterricht bisher sehr gut hinbekommen hätten.

Das findet auch Nadja Jakobs, Rektorin der Pestalozzischule in Landau. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter. „Ich habe mich gefreut, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt bleibt“, sagt sie. Als Grund nennt sie, dass ihre Schule das Videokonferenzsystem Teams von Microsoft einsetzt. „Das ist wesentlich besser als die Systeme, die das Land einsetzt.“ Selbst die Erstklässler arbeiten schon damit. „Da brauchen wir natürlich die Hilfe der Eltern, aber heute können schon die Kleinen eine Spielekonsole bedienen“, betont Jakobs.

Zum Schulbeginn eine Videokonferenz

Morgens gibt es eine Videokonferenz in den Klassen, dann wird in Partnergruppen oder Zweierteams weiter gelernt, zum Abschluss steht noch einmal eine Videokonferenz auf dem Plan. „Das läuft auch alles sehr stabil“, stellt Jakobs klar. Sie setzt sich mit Kollegen aus weiterführenden Schulen dafür ein, dass Teams nach den Sommerferien weiter im Unterricht eingesetzt werden darf. Das Land will das aus Datenschutzgründen untersagen. 240 Schüler besuchen die Grundschule im Zentrum Landaus, 45 sind für die Notbetreuung angemeldet. „Wir haben auch die Schüler, die zuhause technisch nicht so gut ausgerüstet sind, die können dann an den Tablets in der Schule am Unterricht teilnehmen“, sagt Jakobs.