Keine langen Wartezeiten: Ein Arzt hat sich überlegt, wie die Betriebsmedizin flexibler werden kann. Da kam ihm die Idee, einen Auflieger zur Arztpraxis umzubauen.

Axel Weigand hat sich eine Ergänzung zu seiner Arztpraxis überlegt. Der 48-jährige Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie setzt nun auch auf ein Konzept, das buchstäblich in Bewegung ist: Seine zweite Praxis ist mobil und steht auf Rädern. Wer dabei an eine offene Sprechstunde denkt, liegt falsch. Patienten können nicht spontan vorbeikommen. Axel Weigands Projekt heißt „Doc auf Achse“ und steht nicht für die Allgemeinmedizin, sondern für die mobile Betriebsmedizin. Diese erfolgt in Absprache mit Unternehmen und Verwaltungen.

Die Idee entstand während der Corona-Pandemie, als der Bedarf an flexiblen Lösungen deutlich wurde. „Da bin ich auf die Idee gekommen“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Axel Weigand erkannte eine Versorgungslücke, besonders bei betrieblichen Untersuchungen und bei Einsatzkräften wie der Feuerwehr. Oft waren die Wege umständlich und Termine zergliedert.

Zuvor als Chefarzt tätig

Axel Weigand wohnt in Landau und wurde in Herxheim geboren. Vor seinem Wechsel in die Betriebsmedizin war er unter anderem als Chefarzt für Schmerztherapie im Vincenzius-Krankenhaus in Speyer tätig. Der Wechsel in die Betriebsmedizin nach Landau folgte im Jahr 2022 und in diesem Zug erfolgte auch die Eröffnung einer eigenen orthopädischen Praxis. Mitte 2025 setzte er dann seine Idee um, ergänzend eine mobile Praxis zu betreiben. Er kaufte einen Lkw-Auflieger von einer Landauer Firma und baute ihn mithilfe von regionalen Firmen für rund 100.000 Euro um. „Vorher war es eine Fotostation, die für Schulungen genutzt wurde.“

Der 48-Jährige Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie hat einen Auflieger zur Arztpraxis umgebaut. Foto: Iversen

Heute ist daraus eine mobile Einheit entstanden. Auf 35 Quadratmetern sind zwei klimatisierte Räume mit moderner Ausstattung untergebracht. Der Aufbau vor Ort dauert etwa 30 Minuten, dann ist die Praxis einsatzbereit; alle Geräte sind transportsicher verstaut. „Sonst würde mir das alles um die Ohren fliegen“, sagt er. Mit Starkstrom nimmt er die Praxis in Betrieb.

Einsatzkräfte sparen Zeit

Axel Weigand nutzt einen gemieteten Sattelzug, um die Praxis zu bewegen. Den Lkw fährt er selbst. Langfristig plant er, eine eigene Zugmaschine zu kaufen. „Die Mobilität und Flexibilität soll weiter wachsen“, sagt er. Sein Einsatzgebiet ist klar definiert: Er arbeitet als Betriebsarzt für Unternehmen und Organisationen wie Feuerwehren. Gerade dort sieht er große Vorteile. Axel Weigand ist selbst Feuerwehrmann und kennt die Anforderungen aus eigener Erfahrung. Tauglichkeitsuntersuchungen sind Pflicht, doch oft müssten Einsatzkräfte mehrere Ärzte aufsuchen – „das kostet Zeit und Organisation“.

Blick in die Praxis: Ein Feuerwehrmann beim Test. Foto: Christian Pier/oho

Genau hier setzt sein Konzept an. In der mobilen Praxis sind alle Untersuchungen gebündelt und finden an einem Ort statt – direkt bei der Feuerwehr oder im Betrieb, ohne zusätzliche Wege. „Hiermit werden zusätzliche Fahrten der Mitarbeiter vermieden.“ Zum Leistungsspektrum gehören beispielsweise Belastungs-EKG, Laboruntersuchungen, Lungenfunktionstests und Gesichtsfeldprüfungen. Die Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen; daraus ergeben sich Untersuchungen. „Ich kann vor Ort alle Untersuchungen anbieten, die in der Betriebsmedizin erforderlich sein könnten.“

Arzt: „Auch Gesundheitstage möglich“

Das spare Zeit, reduziere Ausfallzeiten und störe den Arbeitsalltag weniger. „Die Organisation wird einfacher. Zudem sind Gesundheitstage möglich“, erklärt Axel Weigand. Bei Bedarf arbeitet Axel Weigand im Team, unterstützt von Assistenzen. Die erste Generalprobe vor Kurzem verlief erfolgreich. Technik und Organisation funktionierten reibungslos – das Konzept habe sich bewährt.

Noch mietet sich Axel Weigand den Sattelschlepper, um seinen Auflieger zu ziehen. Foto: Christian Pier/oho

Aktuell steht der Auflieger in Landau auf dem Gelände der Firma STL. Von dort aus startet Axel Weigand seine Einsätze – „unter Umständen auch deutschlandweit“. Denn: „Die Nachfrage nach flexiblen Lösungen wächst.“ Einen weiteren Vorteil des Projekts sieht der Landauer darin, dass auch andere Ärzte die mobile Praxis mieten könnten. Für Axel Weigand ist die Richtung klar: Medizin wird mobiler und unabhängiger vom festen Standort. Sein Projekt sei ein Beispiel dafür. Besonders bei der Feuerwehr sieht er Potenzial: „Untersuchungen aus einer Hand, ohne zusätzliche Termine, direkt am Standort“, erklärt er. Der „Doc auf Achse“ sei dafür sein Werkzeug – eine Praxis, die komme, wenn sie gebraucht werde.