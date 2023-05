Der Drogeriemarkthändler dm zieht sich vom Rathausplatz zurück. Die Filiale in der Kronstraße wird am 17. Mai um 19.30 Uhr geschlossen, teilt das Karlsruher Unternehmen mit. Zwei Tage vorher beginnt der Ausverkauf auf den rund 500 Quadratmetern. Die Kunden werden auf die neue Filiale in der Marktstraße 29 verwiesen, die am 18. März eröffnet hat. Die derzeit dritte Filiale in der Ostbahnstraße soll wohl erhalten bleiben. dm-Gebietsverantwortlicher Robin Prinz verweist auf Anfrage der RHEINPFALZ auf das erweiterte und vielfältigere Sortiment im neuen Markt. Dort halte dm auch kostenlose Kundenparkplätze bereit, die elektronisch überwacht werden. Diese Punkte waren laut Prinz entscheidende Gründe für den Wechsel zu einem zukunftsfähigen und wirtschaftsorientierten Standort. Nach Informationen der RHEINPFALZ läuft der Mietvertrag am Rathausplatz Ende 2026 aus. Wie die Räume bis dahin genutzt werden sollen, dazu machte Prinz keine Angaben.