Das Bethesda Landau, eine Einrichtung der Diakonissen Speyer, erhält von der Drogeriemarktkette DM 10.000 Euro für Projekte in der Tagespflege für Senioren und im Bereich Menschen mit Behinderung. Der DM-Gebietsverantwortliche Robin Prinz hat die Geldspende in der Landauer DM-Filiale in der Kronstraße an Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang übergeben.

„Wir sind sehr dankbar, dass DM unsere Arbeit mit einer so großzügigen Spende unterstützt“, betonte Lang laut einer Pressemitteilung. Mit dem Geld soll die im Herbst auf 20 Plätze ausgeweitete Tagespflege eine Schwebeliege erhalten. „Wir schaffen für diese besondere Liege einen eigenen Raum, in dem die bei uns betreuten Seniorinnen und Senioren entspannen können“, informierte der Geschäftsführer. Neben dem Gefühl, zu schweben, sorgen auch Lichteffekte und Düfte dafür, dass die Tagespflegegäste dort zur Ruhe kommen können, was sich insbesondere auf Menschen mit Demenz positiv auswirkt.

Anregungen für alle Sinne

Beim Bereich Menschen mit Behinderung werden 5000 Euro in die Ausstattung eines Snoezelen-Raums investiert und neue Therapiegegenstände angeschafft. „Dieser Raum dient der Förderung von Menschen mit schwerer Behinderung“, erklärt Dieter Lang. „Sie können dort entspannen, erhalten aber auch Anregungen für alle Sinne – durch Licht, Düfte, Geräusche und vieles mehr.“

„Mit unserer Spende wollen wir Projekte und Einrichtungen fördern, von denen Menschen in herausfordernden Lebenslagen unmittelbar profitieren“, betonte Robin Prinz. „Unsere Hilfe erreicht direkt zahlreiche Menschen. Deshalb unterstützen wir diese wertvolle Arbeit sehr gerne.“