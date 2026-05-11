Rund um Mittwoch, 13. Mai, kommt es im Stadtgebiet aufgrund des dm-Firmenlaufs zu temporären Sperrungen und Halteverboten, insbesondere entlang der fünf Kilometer langen Laufstrecke. Das teilt der Veranstalter mit. Demnach beginnen die Sperrmaßnahmen ab 16 Uhr und dauern voraussichtlich bis etwa 22 Uhr. Betroffen sind unter anderem Nordring (zwischen Hindenburgstraße und Löhlstraße), Westring (zwischen Pestalozzistraße und Nordring), Am Kronwerk (zwischen Fortstraße und Nordring) sowie Fortstraße (zwischen Am Kronwerk und Nordring). Entlang der Strecke werden weitere Straßen und Wege abschnittsweise gesperrt. Zwischen 17 und 20 Uhr ist in den betroffenen Bereichen kein Ein- und Ausfahren möglich; nach Passieren des Läuferfelds werden die Sperrungen schrittweise aufgehoben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Alte Messplatz ist bereits von Dienstag, 12. Mai, 20 Uhr, bis Donnerstag, 14. Mai, 10 Uhr, komplett gesperrt und steht nicht als Parkplatz zur Verfügung. Weitere Halteverbote gelten entlang der Laufstrecke und in angrenzenden Bereichen. Der Start erfolgt in mehreren Blöcken zwischen 18 und 19 Uhr in der Straße Am Kronwerk. Das Ziel befindet sich in der Straße An 44. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.firmenlauf-suedpfalz.de.