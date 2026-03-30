Beim dm-Firmenlauf Südpfalz in Landau geht es am Mittwoch, 13. Mai, nicht nur um die 5,3 Kilometer auf der Strecke: Auf dem Alten Messplatz ist ein Programm mit Musik, Siegerehrung und After-Run-Party geplant. Um 17.30 Uhr ist ein Warm-up mit Bella-Vitalis auf dem Veranstaltungsgelände angekündigt. Ab 18 Uhr startet der Lauf gestaffelt in vier Startblöcken im 20-Minutentakt. Im Startbereich soll ein DJ für Musik sorgen, auf der Strecke sind Sambabands und ein mobiler DJ vorgesehen.

Im Ziel gibt es laut Mitteilung eine Finisher-Medaille sowie Erfrischungen von Park Bellheimer und Bellaris sowie einen Snack von Kaufland. Die Siegerehrung beginnt um 20 Uhr auf der Bühne am Alten Messplatz. Ausgezeichnet werden sollen unter anderem die größten Teams, die kreativsten Outfits und Nachwuchsläufer in der Azubi-Superstar-Wertung. Außerdem ist eine Sonderwertung fürs Handwerk angekündigt: Unter allen teilnehmenden Handwerksbetrieben wird ein Preis verlost. Im Anschluss ist eine After-Run-Party mit Live-Musik der Band Posa geplant.

Die Teilnahmegebühr beträgt 24,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Pro Teilnehmer geht ein Euro an lokale Organisationen und den Charity-Partner DKMS. Anmeldung bis Montag, 27. April: firmenlauf-suedpfalz.de/anmeldung.