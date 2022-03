Nachdem der DM-Firmenlauf Südpfalz in den letzten beiden Jahren virtuell über die Bühne ging, werden die Laufschuhe für die siebte Auflage der Veranstaltung wieder gemeinsam in der Landauer Innenstadt geschnürt. Das teilen die Veranstalter zum Auftakt der Vorbereitungen mit. Als Ergänzung zum wiederbelebten Präsenz-Programm am 19. Mai bleibe auch der virtuelle Lauf ein Teil des Konzepts. „Das bietet allen Teilnehmenden die größtmögliche Flexibilität“, lobte Bürgermeister Maximilian Ingenthron die Hybrid-Variante bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der austragenden Agentur NPlus und des Titelsponsors DM-Drogeriemarkt. „Die Sport- und Freizeitbranche musste die vergangenen zwei Jahre sehr zurückstecken“, so Ingenthron weiter. Umso mehr hoffe er nun, dass möglichst viele Läuferinnen und Läufer an den Start gehen können. Unternehmen können ihre Teilnehmer bis Montag, 2. Mai, unter www.firmenlauf-suedpfalz.de registrieren. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 17 Euro. Je ein Euro wird an regionale Projekte und den Plan International Deutschland gespendet. Einen Teil des Geldes wollen die Veranstalter außerdem schon im Vorfeld an die Ukraine-Nothilfe von Plan International spenden.