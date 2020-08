Nun ist es endgültig: Auch der dm-Firmenlauf fällt in seiner gewohnten Form der Corona-Krise zum Opfer. Ein sportlicher Betriebsausflug mit dem ganzen Kollegium, zu Tausenden dicht gedrängt auf die fünf Kilometer lange Laufstrecke gehen, um danach zusammen eine große Party zu feiern – das geht nicht, teilt die ausrichtenden Agentur n plus sport mit. Das Firmenlauf-Team hat in den vergangenen Wochen die Köpfe zusammengesteckt, um für 2020 ein neues, coronakonformes Veranstaltungsformat auf die Beine zu stellen.

Mit App Virace laufen

Herausgekommen ist der virtuelle dm-Firmenlauf-Südpfalz, bei dem jeder für sich alleine die persönliche Lieblingsstrecke direkt vor der eigenen Haustür laufen kann – und das für den guten Zweck. Die Teilnehmer können bei der Online-Anmeldung zwischen der Teilnahme auf Zeit mit der App „Virace“ oder der freien Distanz ohne Zeitnahme wählen. Wer am Live-Event auf Zeit teilnehmen möchte, startet am Mittwoch, 7. Oktober um 17.30 Uhr und absolviert die Firmenlauf-Distanz von 5 km auf einer Strecke seiner Wahl. Ganz frei vom Wettkampf-Charakter ist die Kategorie „Freie Distanz ohne Zeitnahme“. Hierbei können die Teilnehmer flexibel zwischen Mittwoch, 7. Oktober, und Sonntag, 11. Oktober, auf einer frei gewählten Distanz starten. Die Teilnahmegebühr beim Virtual Run beträgt 16 Euro pro Person. Die Hälfte aller Startgelder werde an regionale Vereine sowie an Plan international Deutschland gespendet, teilt n plus sport mit. Alle Infos zur Anmeldung und zum Ablauf im Netz unter www.firmenlauf-suedpfalz.de.