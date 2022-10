Die DLRG Landau setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass trotz Energiekrise das Landauer La Ola nicht ganz geschlossen wird. Schwimmbäder dienten bei Weitem nicht nur dem Freizeitspaß, sie leisteten einen großen Beitrag im Bereich der Schwimmausbildung und Wassersicherheit, unterstreicht Vorsitzender Simon Nichterlein laut einer Pressemitteilung. Das hätten er und DLRG-Ausbildungsleiter Philipp Schreiner im Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Hirsch deutlich gemacht.

Hirsch, gleichzeitig Geschäftsführer des La-Ola-Trägers Stadtholding, habe geäußert, die Stadt sei der DLRG für ihre Arbeit sehr dankbar und werde sie nach Kräften unterstützen. In Anbetracht der drohenden Gasmangellage habe die Stadtholding besonders energieintensive Bereiche des La Ola außer Betrieb genommen und bereits zu Saisonbeginn die Wassertemperatur in allen Becken moderat um jeweils ein Grad Celsius reduziert. Die Becken würden für die wichtigen Belange des Schwimmsports, Rettungsschwimmens und Anfängerschwimmens offengehalten, ist Hirsch optimistisch.

Brief an Scholz

Der DLRG-Bundesverband hat in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz sowie an die Länder gefordert, die Schwimmbäder, deren Betrieb sehr gasintensiv ist, trotz möglicher Energieengpässe so lange wie möglich geöffnet zu lassen.