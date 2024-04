Am kommenden Freitag, 12. April steigt ab 20.30 Uhr eine Partynacht am Landauer Marktplatz im Restaurant Luitpold, teilt DJ Danny Malle mit. Er lädt mit ein bis zwei Mitstreitern zu einer ersten „Nuit de Luit“, einer Lichtnacht, ein. Der 45-Jährige ist unter anderem von seinen Auftritten im Bierkönig auf Mallorca oder am Goldstrand in Bulgarien bekannt. Im Zivilleben heißt der 45-Jährige Danny Gerstle und kommt aus Silz. DJ Danny Malle spielt aktuelle Stücke, aber auch Hits aus den 1990ern sowie sogenannte All Time Favorites. Tickets gibt es direkt im Restaurant Luitpold, Am Rathausplatz 1.