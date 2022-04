Wo steht Frankreich nach der Stichwahl zum Präsidentenamt? Bei einer Veranstaltung des Frank-Loeb-Instituts Landau am Donnerstag, 28. April, 19 Uhr, im Alten Kaufhaus erklären zwei ausgewiesene Frankreich-Forschende die Ergebnisse der Wahl und diskutieren Auswirkungen auf die deutsch-französischen Beziehungen. Emmanuel Macron ist Europaenthusiast, seine Herausforderin Marine Le Pen vertritt die extremen Rechten. Am Sonntag entscheidet sich, wer Frankreich führen wird. In Landau diskutieren Professor Henri Ménudier von der Universität Paris III–Sorbonne Nouvelle und Professor Gisela Müller-Brandeck-Bocquet von der Universität Würzburg.