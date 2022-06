„Tödliche Grenzen? Flüchtlings- und Migrationspolitik“ lautet das Thema bei den Landauer Akademiegesprächen am Dienstag, 21. Januar, im Alten Kaufhaus. Zum Thema: Deutschland und viele andere Länder zeigen eine bemerkenswerte Bereitschaft, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Schutzsuchende aus anderen Teilen der Welt haben es schwerer, ins sichere Europa zu gelangen. Um unkontrollierte Migration zu verhindern, schottet sich Europa an seinen Außengrenzen ab – auch um den Preis von Menschenleben. Welche Perspektiven gibt es für eine humane und zugleich realistische Flüchtlings- und Migrationspolitik? Darüber diskutieren der Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler und der Präsident des Bundes der Evangelischen Kirchen in Italien, Professor Daniele Garrone. Anmeldungen werden erbeten per E-Mail an info@eapfalz.de.