Der Regionalverband Südpfalz des Vereins Stadtbild lädt für Freitag, 30. Juni, 19 Uhr, im Gloria Kulturpalast zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung über die Baukultur in Landau ein. Unter dem Motto „Gesicht und Herz statt austauschbare Tristesse – Unser Landau der Zukunft“ stellt der Verein sein Leitbild vor. Laut Sprecher Mario Albers möchten die Akteure einen kritischen Blick auf die Entwicklung in Landau werfen und für Alternativen werben. „Dazu halten wir es für hilfreich, den Blick über die regionale Architektenszene hinaus zu weiten.“ Deshalb hat der Verein das Berliner Architekturbüro Patzschke & Partner eingeladen. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde es mit dem 1997 fertiggestellten Neubau des Hotel Adlon in Berlin-Mitte. Laut Albers haben die Planer die Stadt mit mehr als 300 Gebäuden ästhetisch bereichert, darunter die Charlottenhöfe und am Maybachufer. Auf Bitte des Vereins hin habe sich das Büro auch mit dem in Landau geplanten neuen Stadtquartier im Südwesten beschäftigt.