Mehrere Streifenwagen der Polizei Landau waren am Montagmorgen gegen 2 Uhr im Einsatz, da zunächst verbale Streitigkeiten zwischen mehreren Gästen einer Landauer Discothek einen gewalttätigen Verlauf nahmen. Das eingesetzte Sicherheitspersonal verwies die aggressive Gruppe der Örtlichkeit, was jedoch nicht den erhofften Effekt brachte. Nahezu 20 Personen kehrten zurück, die sich teilweise mit Holzstöcken bewaffneten und mehrere Personen im Eingangsbereich angriffen. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang den Angreifern die Flucht. Von drei leicht verletzten Personen musste sich eine zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.