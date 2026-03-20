„Disco für Junggebliebene“, so ist eine Party überschrieben, zu der die Stadt Landau und der Beirat für ältere Menschen für Sonntag, 29. März, in die Landauer Alm einladen. Laut Ankündigung richtet sich die Veranstaltung an „alle Tanzlustigen ab und um die 60 Jahre“. Ab 14 Uhr legt demnach DJ Harald Hits aus den zurückliegenden Jahrzehnten auf. Wer eine Pause vom Tanzen braucht, kann in der gemütlichen Lounge entspannen, alte Bekannte treffen oder neue Freundschaften schließen. „Wir bringen Schwung in den Sonntagnachmittag: Wer Lust auf Musik, Tanz und nette Gesellschaft hat, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen“, wird der Initiator, Beiratsmitglied Harald Schäfer, in der Mitteilung zitiert. Der Eintritt kostet fünf Euro, Tickets sind sowohl im Vorverkauf unter www.alm-landau.de als auch an der Tageskasse erhältlich.