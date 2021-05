„Wenn Bescheidenheit einen Namen hätte, dann hieße sie Viktor Herzenstiel“, sagt Klaus Kißel (SPD), Ortsvorsteher von Arzheim, über den Dirigenten des Musikvereins Kleine Kalmit. Viktor Herzenstiel feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag, im kleinen Kreis ohne Familie, wie Elisabeth Herzenstiel, die im Sommer 80 Jahre wird, im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt.

Neben den beiden runden Geburtstagen können die beiden im September auch noch ihre Diamantene Hochzeit feiern. „Wichtiger als die Feiern ist mir der erste Auftritt unserer Musikkapelle in diesem Sommer“, betont Viktor Herzenstiel. Trotz der Corona-Schutzmaßnahmen halte er per Telefon oder Straßengesprächen Kontakt zu seinen Musikern. Nur unterrichten kann er zurzeit nicht.

Eine junge Frau im Publikum war begeistert ...

„Vater und Mutter waren nicht musikalisch, es war meine Idee als Elfjähriger, Trompete zu lernen“, berichtete Herzenstiel. Die Eltern ließen den Buben gewähren, der beim Arzheimer Musikverein die ersten Töne blasen lernte, um dann als 13-Jähriger von der Landauer Stadtkapelle umworben zu werden. Schließlich spielte er in beiden Ensembles. Nach der Volksschule lernte er Maurer, wurde aber vom damaligen Dirigenten Kurt Dähling überredet, doch in der Musikhochschule in Karlsruhe Klavier und Trompete zu studieren. Doch sein Geld reichte nur für ein Semester, dann kehrte Herzenstiel zum Maurerhandwerk zurück und begann sich autodidaktisch weiterzuentwickeln.

Als die Stadtkapelle im Frühsommer 1958 in Godramstein spielte, stand Elisabeth, eine junge Frau aus Godramstein, im Publikum und wusste sofort: Diesen Trompeter will ich kennenlernen. Nun, Viktor war schnell dem Charme der jungen Frau erlegen. Drei Jahre später heirateten sie, bekamen zwei Söhne. Jürgen (heute 59) lernte Trompete, Rudi (53) Schlagzeug. Jürgens Kinder lernten Posaune spielen, Hendrik, der ältere von beiden, spielt heute im Karlsruher Sinfonie-Orchester. „Wir sind eine musikalische Familie“, erklärt Elisabeth Herzenstiel schmunzelnd. „Wir waren als Familie immer mit Viktor unterwegs, aber ich bin dennoch meinem Sport treu geblieben“, berichtet sie weiter, denn sie ist noch heute Übungsleiterin für den Seniorensport des ASV Arzheim.

Das größte Geburtstagsgeschenk wäre ...

In den 60er-Jahren war Viktor Herzenstiel fast jedes Wochenende unterwegs – mit der Annweiler Tanzkapelle Silbersterne. Die spielte wilden Rock ’n’ Roll von Little Richard, Fats Domino oder Chuck Berry. Den Jazz lernte Herzenstiel dann als Trompeter der Annweiler Big Band kennen.

Ende der 60er-Jahre wurde Herbert Thibaut, der damalige Dirigent des Arzheimer Musikvereins, häufiger krank und Viktor musste aushelfen. Trompete spielend, dirigierte er die Blaskapelle. Wann er dann schließlich die Dirigentenrolle endgültig übernommen hatte, wüsste er gar nicht mehr genau zu sagen. Gut, dass eine Ehrenurkunde der Bundesvereinigung Deutscher Blas- und Volksmusikverbände an der Wand hängt. Sie war am 31. Oktober 2004 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums als Dirigent ausgestellt worden. Herzenstiel muss den Dirigentenstab also 1974 übernommen haben. Seitdem hat er vielen Kindern das Spielen einer Trompete, Posaune, Flöte oder Klarinette beigebracht. Im Musikverein spielen Junge und Alte gemeinsam zusammen. Der Verein hat keine Nachwuchssorgen und Herzenstiel wünscht sich, dass er endlich nach Ende der Corona-Schutzmaßnahmen wieder mit dem Unterricht und dem Spielen beginnen kann. Das wäre das größte Geburtstagsgeschenk für ihn.