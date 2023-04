Den gefährlichen Tyrannosaurus rex, den gewaltigen Brachiosaurus und weitere Giganten können Besucher ab Samstag auf dem neuen Messegelände bestaunen. Die mobile Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ zeigt lebensgroße Modelle von über 50 ausgestorbenen Riesenechsen. Die bis zu 8 Meter hohen und 28 Meter langen Urzeittiere werden in Kulissen präsentiert, die ihrer je eigenen Umwelt nachempfunden sind, teilt der Veranstalter mit. So können große und kleine Besucher alles Wissenswerte über die Geschichte der Dinosaurier, die vor rund 250 Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben, erfahren und in die urzeitliche Welt eintauchen. In einem Ausgrabungscamp kann außerdem jeder zu einem Dinoforscher werden.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung auf dem neuen Messegelände in der Marie-Curie-Straße 86 hat vom 29. April bis zum 7. Mai geöffnet. Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Dienstags geschlossen.