Zustimmend hat der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße zur Kenntnis genommen, wie sich der Sachstand zum Digitalpakt Schule in SÜW darstellt. Der Landkreis kann die ihm zur Verfügung stehendenden Fördermittel von insgesamt über 2,8 Millionen in komplettem Umfang ausschöpfen, teilt die Verwaltung mit. Zusammen mit dem Eigenanteil liege der Betrag, der in diesem Programm in die digitale Infrastruktur der Landkreis-Schulen fließt, bei rund 3,1 Millionen Euro. Dies werde jedoch nicht ausreichen: Die erforderlichen Mittel kalkuliert die Schulabteilung, die zusammen mit der Abteilung Bauen und Umwelt die digitale Infrastruktur an den Schulen ertüchtigt, auf rund 4,6 Millionen Euro. Die Differenz von etwa 1,5 Millionen Euro stemme der Landkreis aus eigener Kraft, heißt es weiter.