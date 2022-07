Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße erhält von der Landesregierung weitere rund 685.000 Euro für Digitalisierungsprojekte. Ministerialdirektor Daniel Stich (SPD) hat den Bewilligungsbescheid in Landau überreicht. Wie das Wissenschaftsministerium mitteilt, sollen die Krankenhäuser über den Krankenhauszukunftsfonds modernisiert werden. Die Investitionen werden zu 70 Prozent aus Bundesmitteln gefördert. Für Rheinland-Pfalz stellt der Bund hierfür rund 140 Millionen Euro bereit. Das Land ergänzt diese Förderung in voller Höhe und stellt daher rund 60 Millionen Euro für die Ko-Finanzierung zur Verfügung. Dadurch verbleibt den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz kein Eigenanteil.