„Die vergangenen drei Jahre haben gezeigt, wie wichtig ein gut funktionierender öffentlicher Gesundheitsdienst für die Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger ist“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Die Corona-Pandemie habe auch notwendige Optimierungspotenziale offengelegt. Der Landkreis Südliche Weinstraße hat deswegen gemeinsam mit acht weiteren Gesundheitsämtern einen Förderantrag gestellt.Zweck: die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das Kooperationsprojekt, das in Rheinland-Pfalz so einmalig ist, wurde bewilligt. Der Landkreis SÜW wird Mittel in Höhe von insgesamt rund 487.000 Euro erhalten. Geplant sind damit unter anderem zwei Projektstellen, die die Prozessoptimierung im Gesundheitsamt, die Fachanwendungen sowie Datenschutz und Datensicherheit in den besonderen Fokus nehmen werden. Auch die Beschaffung zahlreicher Hard- und Softwarekomponenten steht auf der Agenda. Angekündigt ist seitens des Landes Rheinland-Pfalz zudem eine einheitliche Software für die Fallbearbeitung. Ziel des Projekts ist es, den Bürgern des Landkreises und der Stadt Landau eine weitestgehend medienbruchfreie Kommunikation mit dem Gesundheitsamt zu ermöglichen.