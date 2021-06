Am Rathaus der Stadt Annweiler können nun Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Wander- und Radtouren sowie Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten an einem digitalen Infoterminal abgerufen werden. So sind die Besucher nicht auf die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung oder des Tourismusbüros angewiesen. Alle Informationen der Stadt sind zudem mittels QR-Code auch aufs Handy übertragbar. Wer mehr über die Stadt und ihre Geschichte erfahren möchte, kann in der SÜW-Erlebnis-App dem Stadtrundgang folgen. Der Rundgang ist so angelegt, dass man ihn barrierefrei begehen kann. Audiodateien informieren über das Rathaus, die Stadtkirche, das Museum, die Gerber, die Staufer und mehr. Außerdem kann man mit der App ein Modell der mittelalterlichen Stadt als Animation betrachten.

Zu dem Stadtrundgang gibt es eine neue Broschüre, in der man einen Überblick über die Stationen erhält. Außerdem erfährt man Wissenswertes über die Freizeitmöglichkeiten in und um Annweiler. Weitere Infos gibt es im Büro für Tourismus, Am Meßplatz 1, Telefon 06346 2200, E-Mail info@trifelsland.de.