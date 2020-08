Die Marienkirche in Landau lädt zu ihrer jährlichen Veranstaltung „Wein – Kunst – Bibel“ ein, die am Freitag, 28. August, in neuer, coronagerechter Form über die Bühne geht. Anmelden kann man sich bis 18. August.

Dekan Axel Brecht hat mit drei Winzern und weiteren Verantwortlichen einen Weg gefunden, die Veranstaltung ohne Ansteckungsgefahr anzubieten. In diesem Jahr können Wein- und Kunstliebhaber die Veranstaltung zuhause genießen, per Livestream begleiten Brecht und sein Team von der Empore der Kirche aus durch den Abend.

Der besteht aus einer Online-Weinprobe mit passenden Köstlichkeiten, aber es geht auch in besonderem Maß um die frisch restaurierten Jugendstilkapitelle, die neben pflanzlichen Motiven auch musizierende Engel, Einhörner, Hasen, Pfauen und Schwäne zeigen. Während der Online-Weinprobe zeigt und erklärt Dekan Axel Brecht ausgewählte Darstellungen.

Dekanatskantor Horst Christill spielt an der historischen Steinmeyer-Orgel, einem der bedeutendsten spätromantischen Instrumente Süddeutschlands, ausgewählte Stücke. Außerdem spielt er am Flügel im Duett mit Stephan Geiger (Saxophon).

Wer das neue Format ausprobieren will, kann sich bis zum 18. August ein Paket mit sechs Flaschen Wein und Ziegenkäse bestellen. Im Preis von 68 Euro sind eine Spende für die Restaurierung der Jugendstil-Kapitelle und die Lieferung enthalten. Es gibt einen Scheurebe-Sekt brut vom Weingut Rothmeier, einen Riesling Gutswein trocken vom Weingut Münzberg, einen Riesling Lagenwein trocken und einen Grünen Veltliner, beide vom Weingut Meier, einen Chardonnay-Kalkmergel des Weinguts Münzberg und die Cuvée myself des Weinguts Rothmeier.

Im Wein- und Käsepaket sind auch Rezepte zum Nachbacken enthalten, denn als Weinbegleiter empfehlen die Veranstalter Nuss-Parmesan-Taler, selbstgebackenes Roggenmischbrot und Allgäuer-Elsässer Käsekuchen. Ziegenhartkäse von der Queichheimer Meckerei wird mitgeliefert.

Info