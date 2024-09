Dieter Broll ist am Sonntag zum neuen Ortsbürgermeister von Dernbach gewählt wurden. Nachdem es bei der Kommunalwahl am 9. Juni zu keiner Neubesetzung des Amts kam, wurde für den 15. September eine Nachwahl angesetzt. Der politische Quereinsteiger hatte seinen Hut in den Ring geworfen, da sich kein anderer Kandidat für die Nachfolge von Amtsinhaber Harald Jentzer gefunden hatte. Der 60-Jährige wurde mit rund 58 Prozent der Stimmen gewählt (110 Ja, 76 Nein, 3 ungültig). Wahlberechtigt waren 369 Bürger, die Wahlbeteiligung lag bei 51,2 Prozent, wie Christian Ballweber von der VG-Verwaltung informiert. Als alteingesessener Dernbacher kenne er bereits alle Ratsmitglieder und komme persönlich mit allen gut aus, sagt Broll im Nachgang der Wahl. Die Gemeinschaft im Rat und im Dorf stehe für ihn im Vordergrund. Bestehende Projekte wie die Offenhaltung der Landschaft wolle er fortführen, bei Themen wie Infrastruktur oder Tourismusförderung gebe es noch einiges zu tun. Wobei man aber das enge Haushaltsbudget der kleinen Waldgemeinde im Blick behalten müssen.