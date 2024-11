Unbekannte haben im Zeitraum 31. Oktober bis 4. November an einem Sattelzug, der in einer Parkbucht entlang der L 540 bei Altdorf abgestellt war, und an einem geparkten Lkw in der Altdorfer Straße in Freimersheim jeweils über 200 Liter Diesel aus den Tanks abgezapft. Die Tankdeckel wurden zum Teil mit Gewalt aufgebrochen, teilt die Polizei mit. Der Kraftstoff wurde anschließend mit einem Schlauch abgeführt. Die Schadenshöhe liegt bei 2000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.