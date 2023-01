Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in die Recyclinganlage in Oberotterbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter aus dort abgestellten Fahrzeugen mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 063434 93340.