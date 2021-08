Auf einem Feldweg neben der L516 zwischen Edesheim und Roschbach wurde am Dienstag Diesel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete gegen 23.30 Uhr eine Zeugin ein Auto, das mit offenem Tankdeckel neben einem auf dem Feldweg geparkten Lkw stand. Als sich die Zeugin dem Wagen näherte, flüchtete der Fahrer. Als die Frau sich den Lkw näher betrachtete, entdeckte sie, dass der Tank angebohrt worden war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Laut Zeugin hatte das Auto ein KA-Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.