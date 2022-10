Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Landau im Gewerbegebiet am neuen Messegelände Treibstoff gestohlen. Nach Angaben der Polizei stellte in den Morgenstunden der Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma in der Lise-Meitner-Straße fest, dass an einem Fahrzeug, welches auf dem Firmengelände geparkt stand, der Tankdeckel abgerissen war und rund 30 Liter Diesel fehlten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.