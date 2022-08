Unbekannte haben zwischen dem vergangenen Donnerstag und Montag mehrere hundert Liter Diesel aus drei Baggern abgezapft. Laut Polizei standen die Bagger in Höhe der Auffahrt zur B10 in Fahrtrichtung Hauenstein. Eine Werkzeugkiste wurde von den Dieben ebenfalls mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 1300 Euro. Zeugen der Taten werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.