Im Landauer Impfzentrum wird seit Montag und noch bis einschließlich Freitag Biontech als Erstimpfung verabreicht. Darauf haben die Stadtverwaltung Landau und die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Dienstag hingewiesen. Das bedeutet, dass an diesen Tagen in beiden Impfstraßen, also sowohl in der grünen als auch in der gelben, in der sonst in der Regel Astrazeneca verimpft wird, nur der Biontech-Impfstoff verabreicht wird.

Die blaue Impfstraße, die für Zweitimpfungen vorgesehen ist, bleibt in zwei Unterstraßen aufgeteilt. Nach dem Aufklärungsgespräch mit den Impfärzten und der Feststellung, welchen Impfstoff der Impfling erhält, werden die zu impfenden Personen innerhalb der blauen Straße entweder in die Biontech- oder die Astrazeneca-Spur geführt.

Menschen unter 60 Jahren, die vor der aktualisierten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) den Astrazeneca-Impfstoff erhalten haben, können vor Ort wählen, ob sie weiter Astrazeneca erhalten möchten, oder lieber einen MRNA-Impstoff, also Biontech oder Moderna.