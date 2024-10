Artistik der Weltklasse, ein Showballett und ein Vier-Gänge-Menü verspricht das Palais Landau in seinem neuen Theater im ehemaligen Universum-Kino in der Königstraße, auf das die Öffentlichkeit schon sehr gespannt sein dürfte.

Die Spielzeit beginnt am Montag, 18. November und dauert bis zum 31. Dezember. Bis zum Start wird der größte Kinosaal der Südpfalz komplett umgestaltet sein zu einem nostalgisch-stilvollen Cabaret, in dem das Varieté-Programm kombiniert wird mit Kulinarik: Oliver Weisch bereitet mit seinem Team die Gaumenfreuden zu.

Eonys Goncalves Foto: Palais

Nach Angaben der Veranstalterin Laura Erny wird der Conférencier Markus Schimpp durch das Programm führen, der nach einem Musikstudium seine Bühnenkarriere im Frankfurter Tigerpalast als Sänger von Chansons der 1920er-Jahre begonnen hat. „Scott & Muriel – The Accidental Illusionists“ sind unter anderem zweifache Preisträger beim Zirkusfestival von Monte Carlo und Weltmeister der Magie. Mehrfach ausgezeichnet sind auch Anna Kachalova und Richard Jecsmen von „La Vision Acrobatics“. Sie sind mit ihrem „Statue Act“ (unser Bild) auf den Bühnen der Welt zu Hause, ob beim „Cirque du Soleil“, im Madison Square Garden oder im Lido in Paris.

Magier Ryan Hayashi Foto: Palais

Anna Kachalova, mehrfache Weltmeisterin im Akrobatiksport, zeigt, wie man einen Hoola-Hoop-Reifen auch noch einsetzen kann. Ein bekanntes Gesicht, aber ein neues Programm: Christopher Togni stand – ebenso wie Eonys Goncalves – bereits 2019 im Palais auf der Bühne. Er stammt aus einer berühmten Zirkusfamilie in Italien und hat die Akademie für Zirkuskunst in Verona besucht. Er zeigt eine Handbalance-Nummer. Auch Goncalves stammt aus einer Zirkusfamilie, hat die Equilibristik (Kunst des Balancierens) erlernt und kam vor einigen Jahren zum Poledance. Durch die Kombination der beiden Disziplinen habe die mehrfache Preisträgerin von Zirkusfestivals eine einmalige Badewannennummer kreiert.

Christopher Togni Foto: Palais

Ins weite Feld der Zauberer gehört Ryan Hayashi, mehrfacher „Meister der Zauberkunst“, der nicht nur im Magic Castle in Hollywood oder im Magic Circle in London aufgetreten ist, sondern auch in Shows wie X Factor und Supertalent. Eine wiederkehrende Konstante ist das Showballett, für das Erny selbst die Kostüme und Choreographien geschaffen hat.

Info

Das Palais Landau auf einen Blick: Spielzeit

18. November bis 31. Dezember, Show-Beginn

werktags und samstags um 19.30 Uhr, sonntags und feiertags um 18 Uhr.

Kulinarische Glanzpunkte setzt Oliver Weisch mit seinem Team. Gäste können bei der Buchung des Mehr-Gänge-Menüs zwischen einer klassischen, vegetarischen oder veganen Variante wählen.

Ein Teil der Tische (vor der Bühne) ist barrierefrei und rollstuhlgerecht. Parkmöglichkeiten

gibt es im Parkhaus Zentrum und auf dem Weißquartierplatz.

Karten

unter Telefon 06341 681268 oder per E-Mail an info@palais-landau.de. Alle Infos auch im Netz unter www.palais-landau.de