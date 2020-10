Vier Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 14 Jahren sollen für neun Diebstähle aus Autos in Landau im Juni verantwortlich sein. Das teilt die Landauer Polizeiinspektion mit. Dem Quartett wird vorgeworfen, in wechselnder Besetzung in verschiedenen Nächten unverschlossene Autos geöffnet zu haben. Aus den Fahrzeugen wurden Bargeld, Fahrzeugpapiere und andere Wertgegenstände gestohlen. Den wichtigsten Hinweis lieferte eine Zeugin. In der Nacht des 29. Juni wachte die Frau wegen Geräuschen auf. Sie konnte zwei der Täter bei einem Diebstahl beobachten und rief die Polizei. Die Beamten konnten zwei der mutmaßlichen Täter in der unmittelbaren Nähe des Tatorts festnehmen, teilt die Polizei weiter mit. Weitere Ermittlungen führten dann zu den beiden anderen Tatverdächtigen.

In diesem Zusammenhang weist die Landauer Polizei darauf hin, dass sich Autofahrer beim Abstellen ihres Wagens davon überzeugen sollten, dass es tatsächlich abgeschlossen ist. Damit mache man Dieben das Leben schweren und könne sich Unannehmlichkeiten wie Sperrung und Neubeschaffung von Bank- oder Kreditkarten oder Papieren sparen. Am sichersten sei es, wenn sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befinden.