Ein 60-jähriger Mann hat am Montagabend gegen 18.15 Uhr sein hochwertiges E-Bike vor einem Fitnessstudio in der Albert-Einstein-Straße abgestellt. Das Fahrrad sicherte er mit einem Schloss, teilt die Polizei mit. Gegen 20 Uhr musste der Fahrradbesitzer jedoch feststellen, dass sein Gefährt geklaut worden war. Der Neupreis des Fahrrads lag laut Polizeiangaben im Jahr 2020 bei knapp 7400 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der zuständigen Polizeiinspektion melden.