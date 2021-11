Unbekannte haben laut Polizei in den zurückliegenden Tagen an einem geparkten BMW in der Straße Am Sportplatz den Katalysator fachmännisch abgetrennt und gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu den Unbekannten oder zu sonstigen verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.