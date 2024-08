Am Freitag gegen 17.45 Uhr ist ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Martin-Luther-Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter als gestohlen ausgeschrieben war. Der Mann verfügte nicht über eine Versicherung für das Fahrzeug. Darüber hinaus stand der 28-Jährige unter dem Einfluss von THC. Der E-Scooter wurde sichergestellt und dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun laut Polizei in Strafverfahren wegen Diebstahl, Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.