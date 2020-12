In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren im Bereich der Baustelle auf der L 546 in Schweighofen Diebe unterwegs. Aus einer Straßenwalze wurde die Batterie ausgebaut und Dieselkraftstoff entwendet. Zudem wurde ein Baucontainer aufgebrochen und diverses Arbeitsmaterial gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 900 Euro. Da die Tat vermutlich eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat und es für den Abtransport des Diebesgutes eines Fahrzeugs bedurfte, sucht die Polizei nach Zeugen, die im Bereich der Baustelle etwa beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 entgegen.