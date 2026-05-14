Eine vierköpfie Gruppe ist am Mittwochnachmittag bei einem Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei berichtet, konnte das Personal eines Supermarktes einen 19-Jährigen und eine 23-Jährige im Kassenbereich stellen. Sie hatten Drogerieartikel, Lebensmittel und alkoholische Getränke unter ihrer Kleidung und in einem Rucksack versteckt und verhielten sich verdächtig. Die beiden anderen Personen aus der Gruppe im Alter von 20 und 14 Jahren konnten zwar fliehen, ihre Namen sind jedoch bekannt. Die 23-Jährige, die gefasst wurde, trug zum Tatzeitpunkt einen Teleskopschlagstock griffbereit bei sich.