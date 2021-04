In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden von einem Gartengrundstück in der Verlängerung der Straße Im Frontal Solarpanelen mit Batterien sowie eine Wildkamera im Wert von rund 600 Euro gestohlen, teilt die Polizei mit. Hinweise zu dem Diebstahl werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.