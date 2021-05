Unbekannte haben aus dem Tank eines in Freimersheim abgestellten Sattelzugs 480 Liter Diesel abgezapft. Laut Polizei war der Lkw am Freitagabend in der Altdorfer Straße geparkt worden. Als der Fahrer am Sonntagabend losfahren wollte, bemerkte er, dass das Tankschloss aufgebrochen und der Kraftstoff gestohlen worden war. Auch an einem daneben abgestellten Lastwagen versuchten die Täter offenbar, das Tankschloss zu knacken. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.