Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag auf ein in der Hauptstraße in Schweighofen gelegenes Gewerbegrundstück eingedrungen und haben dort Diesel von fünf Baufahrzeugen und Schleppern abgezapft. Laut Polizei durchschnitten die Diebe den Maschendrahtzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Sie stahlen rund 400 Liter Diesel. Schaden: rund 450 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.