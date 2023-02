Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag, 31. Januar, an insgesamt sieben Autos die Seitenscheiben eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen. Die Autos waren im Stadtgebiet von Annweiler und im Stadtteil Queichhambach abgestellt. Aufgrund der unmittelbaren örtlichen Nähe sei ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen, informiert die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Schadenshöhe dürfte sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen. Es ist jedoch noch unklar, was aus den einzelnen Fahrzeugen gestohlen wurde. Dies ist Teil der weiteren Ermittlungen. Die Polizei Landau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder unter der Mail-Adresse kilandau@polizei.rlp.de.