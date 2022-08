Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Wassertank und Kraftstoff gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde von einem umzäunten Grundstück in der Gemarkung „Auf der Apfelshöhe“ ein Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Liter entwendet. Wie viel Wasser sich zur Tatzeit in dem Tank befand ist bislang nicht bekannt. In der gleichen Nacht wurde von einem nahe gelegenen Recyclinghof an mehreren Baufahrzeugen 2000 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.