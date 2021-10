Gleisweiler. In der vergangenen Woche wurden auf dem Gleisweilerer Friedhof am Unterstand an der Einsegnungshalle 20 bis 25 rechteckige Sandsteine gestohlen.

Wie Ortsbürgermeister Thomas Rothgerber mitteilt, waren die Steine schön bearbeitet und sollten eigentlich zur Verschönerung des Dorfes genutzt werden. Die Diebe entfernten am Zugangsweg zur Einsegnungshalle auch einige Sandsteinplatten. Diese waren fest vermauert und wurden mit Gewalt gelöst und anschließend mitgenommen. Die Ortsgemeinde erstattet laut Rothgerber Anzeige und bittet die Bevölkerung zu schauen, ob solche Sandsteine irgendwo verbaut werden. Hinweise nehmen Rothgerber und die Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.