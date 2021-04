Bei Dörrenbach sind in der Nacht auf Montag von einer Baustelle mehrere Hundert 2,5 Meter lange Eisenstangen gestohlen worden. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Die Diebe haben für den Abtransport offenbar ein größeres Fahrzeug benutzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.