Auf dem katholischen Friedhof in Herxheim haben unbekannte Täter eine Madonna-Skulptur von einem Grab gestohlen. Wie die Polizei Landau mitteilt, ist diese aus Bronze und hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Weiterhin hätten die Täter versucht, von demselben Grab ein bronzenes Kerzengehäuse zu entwenden, was jedoch misslang. Hinweise zu den Dieben liegen der Polizei bislang nicht vor. Wer etwas mitbekommen hat, kann sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau wenden.