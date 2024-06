Unbekannte haben in der Nacht auf Montag an einem Anwesen in der Ortsrandlage von Großfischlingen die aus Kupfer bestehenden Regenfallrohre entwendet. Nach Angaben der Polizei hatte das Diebesgut einen Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.